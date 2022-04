Vick Makenz fala sobre o trabalho e os desafios de uma artista drag queen em AL, no programa “Isso é Alagoas”, da TV Gazeta

Uma das artistas drag queen de maior destaque no Estado de Alagoas, a cantora atalaiense Vick Makenz foi entrevistada pela apresentadora Gilka Mafra, para o programa “Isso é Alagoas”, da TV Gazeta. Sua participação será exibida neste próximo sábado, 9 de abril, a partir das 14 horas. Fiquem ligados!

Na oportunidade, Vick Makenz pôde falar sobre os desafios enfrentados por uma artista drag queen no estado de Alagoas, sobre a relação com seus familiares. Também analisou sua trajetória artística e as projeções para o futuro.

Vick Makenz é autora de hits de sucesso, como “Selvagem” em parceria com a também artista drag queen Aretta e “Coladin” com o rapper capelense Dom. Presença constante em vários shows e eventos, sempre arrasando com sua performance no palco.