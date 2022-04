Após 42 anos, expedição organizada pelo Projeto Rotas Turísticas de Atalaia volta a entrar na Gruta da Moça

Lá se vão 49 longos anos desde que no dia 9 de dezembro de 1979, a escritora e historiadora atalaiense Vandete Pacheco, organizou uma expedição inédita até a Gruta da Moça, na Serra Uruba, para tentar desvendar os mistérios daquela formação rochosa que a escritora acreditava ter servido de esconderijo para escravos fugidos. Aquela expedição foi composta por 17 pessoas, entre elas o então prefeito Miguel Correia e a professora Corine Persiano.

Neste último domingo (3), com o objetivo de localizar a Gruta da Moça e fazer um reconhecimento do terreno para futuras gravações do documentário ROTAS TURÍSTICAS DE ATALAIA, o produtor audiovisual Dony Paixão organizou a segunda expedição até aquele misterioso lugar, que faz parte da crendice popular atalaiense. Foi a primeira expedição a fazer registros no interior da Gruta que está localizada em uma região que atualmente faz parte da Copervales Agroindustrial.

Dony Paixão contou com o apoio técnico do Major Silvio Ferreira do Corpo de Bombeiros de Alagoas e sua equipe, o que com conhecimentos técnicos, permitiu avançar vários metros adentro da Gruta. Também contou com o importante apoio em informações sobre a história do lugar, do professor José Albuquerque.

Professor José Albuquerque mostra pinturas rupestres na entrada da Gruta.

“A expedição que fizemos nesse último domingo faz parte do projeto Rotas Turísticas de Atalaia. Essa expedição teve o intuito de mapear a trilha que leva a “gruta da moça” e mostrar uma das riquezas naturais e históricas. A Gruta, desconhecida por 90% dos atalaienses, tem grande valor cultural em suas pinturas rupestres. Esse projeto é uma idealização minha mas só foi possível graças a ao Professor José de Almeida que com sabedoria se uniu a esse projeto. Também contamos com o apoio do Major Silvio Ferreira do Corpo de Bombeiro de Alagoas, o bombeiro civil Jerfeson dos Santos, os amigos Igor Medeiros, Caio Monteiro, Douglas Macena, Monica Valéria, Flávio Ferreira, Edilma Furtunato e também o funcionário da Usina Uruba o Sr José Menezes que nos auxiliou como guia conhecedor da região”, destaca Dony.

O produtor também agradeceu o apoio que conseguiu para ter acesso ao local. “Tivemos o apoio do Presidente da Coopervale Dr. Túlio Tenório e do vereador Neto Acioli que ligou pessoalmente para o Dr Túlio falando da importância que esse projeto tem para o município. Na mesma hora tivemos a autorização para a visita”.

Primeira expedição à Gruta da Moça, organizada por Vandete Pacheco em 1979.