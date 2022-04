PSOL lança professor Cícero Albuquerque como pré-candidato ao Governo

A esquerda alagoana tem alternativa para as eleições ao governo do Estado em 2022. O professor universitário e educador popular Cícero Albuquerque será candidato ao pleito pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

A coligação, segundo uma fonte, possivelmente será formada com o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e a Unidade Popular (UP). A confirmação dessa coligação trará outros nomes para os demais cargos em disputa. Obrigatoriamente, o PSOL em Alagoas fará parte de coligação com a Rede, após decisão tomada na última quarta-feira (30), pela direção nacional do partido.

Ao Jornal de Alagoas, a diretoria do partido estado confirmou o nome de Cícero Albuquerque como pré-candidato ao Governo. “Ainda vai ter a convenção partidária, mas por hora é a escolha do partido, por entendermos que Alagoas precisa de uma alternativa ao que se tem posto e por um programa popular para a classe trabalhadora”.

Sobre as alianças partidárias, a diretoria do Psol não confirmou as coligações no estado, apenas que há conversas com partidos de esquerda.

Natural de Atalaia, Cícero Albuquerque foi candidato ao Senado nas últimas eleições, em 2018. Ele recebeu 57.747 votos (2,22% dos válidos). Cícero Albuquerque é professor da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Unidade Palmeira dos Índios e Campus Arapiraca, com graduação em história. É mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande.

* Com informações do site Jornal de Alagoas.