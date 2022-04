Maternidade do Hospital João Lyra Filho é reclassificada e passa a ser um Centro de Parto Normal (CPN)

Maternidade do Hospital João Lyra Filho, em Atalaia.

A Maternidade do Hospital João Lyra Filho, em Atalaia, foi reclassificada, deixando de ser apenas uma Casa de Parto para ser um Centro de Parto Normal (CPN). A novidade foi divulgada pela Prefeitura de Atalaia na noite desta sexta-feira (1) e vem comprovar ainda mais os avanços na Saúde do município através do trabalho realizado pela atual gestão municipal.

A decisão foi tomada em reunião extraordinária da CIR, após avaliação da estrutura, espaço interno, equipamentos hospitalares e serviços ofertados, que comprovou que a maternidade atendia a todos os requisitos.

“Vamos melhorar ainda mais a assistência e atendimento humanizado com as gestantes e recém-nascidos do município”, destacou a prefeita Ceci Rocha.