Atalaia está inserida no Mapa do Turismo Brasileiro

O município de Atalaia foi inserido no Mapa do Turismo Brasileiro. A atualização do Mapa com a inclusão de Atalaia, na Região dos Quilombos, e mais cinco municípios de Alagoas, foi divulgada nesta segunda-feira, dia 28.

A entrada do município de Atalaia só foi possível graças a articulação da Prefeitura de Atalaia, que fez esforços para cumprir os requisitos necessários para a inserção e vem posicionando o município cada vez mais forte no circuito do ecoturismo/turismo alagoano.

“Nossa gestão tem compromisso com o povo, com a cultura, com o turismo e com o meio ambiente. Claro que você, atalaiense, conhece o Santuário de Santa Tereza! É inegável a beleza dessa exuberante represa de águas azuis e cristalinas que tem atraído o público e que fez o nosso município ser inserido no Mapa do Turismo Brasileiro, um santuário ecológico dentro de Alagoas”, destaca a prefeita Ceci Rocha.

A adesão de Atalaia ao mapa demonstra a vocação turística do município e garante o envio de recursos federais. “A nossa presença no Mapa do Turismo Brasileiro garante o envio de recursos federais para fomento e potencialização dos produtos turísticos da cidade, através de políticas públicas, estruturação de produtos turísticos e ações promocionais dos destinos”, ressalta a prefeita atalaiense.