Pesquisa aponta que 90,3% da população aprova o Governo Ceci Rocha

Uma pesquisa do Instituto DataSensus do último dia 25 de março, aponta que o Governo da prefeita Ceci Rocha tem 90,3% de aprovação. É um aumento de 3,3% se comparado com a última pesquisa realizada no dia 12 de dezembro do ano passado, o que representa uma aprovação recorde de uma gestão municipal em Atalaia.

A boa avaliação da atual gestão é fruto principalmente da qualidade dos serviços prestados à população em áreas como Saúde, Educação, iluminação pública e limpeza urbana.

“Agradeço a cada atalaiense que acredita no meu trabalho. Atalaia mudou e vai mudar ainda mais, tudo isso graças ao trabalho que desenvolvemos junto à população”, destaca Ceci Rocha em suas redes sociais.