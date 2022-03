ENTREVISTA I Vereador Toni Barros destaca histórico de trabalho da família Barros no Legislativo em prol das famílias atalaienses

O vereador Toni Barros (MDB) recebeu o radialista Adaias Ferraz em seu gabinete na manhã desta quinta-feira (24), onde participou de uma entrevista exclusiva para a Rádio Atalaia Pop.

Filho do saudoso Manoel Barros, ex-vereador de Atalaia por vários mandatos e irmão do ex-vereador Marconde Barros, Toni Barros está exercendo seu segundo mandato consecutivo na Casa Hilton Agra de Albuquerque, com uma atuação de destaque na representação da população atalaiense.

Na oportunidade, Toni Barros destacou o história de trabalho da família Barros no Legislativo atalaiense, que entre muitas ações, destaque para os avanços e melhorias na região da Vila José Paulino, principalmente nos bairros Bittencourt, É Tempo de Esperança, Buraco do Jacaré e adjacências.

“A avenida principal do Bittencourt era só lama, mas hoje está uma beleza, tudo calçado. Juntamente com a prefeita Ceci Rocha que tem sido uma grande parceria do vereador Toni Barros”, destaca Toni Barros.

Sobre a gestão da prefeita Ceci Rocha, o vereador destaca que é público e notório a mudança em Atalaia. “Hoje Atalaia tem se desenvolvido muito neste um ano e quatro meses da gestão da prefeita Ceci Rocha. Nunca si viu tantas pessoas que realmente precisam, empregadas no município. Com isso o comércio movimenta. A prefeita Ceci Rocha concluiu agora, com o apoio do Governo do Estado e a pedido deste vereador, a pavimentação quase total do bairro Bittencourt, que é o que mais se desenvolveu em Atalaia, graças ao empenho do vereador que corre em busca de melhorias e as parcerias. O Bittencourt hoje parece até condomínio fechado”.

O vereador Toni Barros ao lado de seus familiares fundaram recentemente o Instituto Manoel Barros. “Um Instituto para promover ações para os mais carentes. Sua sede será no Bittencourt. Mais uma ação nossa no município, para sempre fazermos o bem”.

OUÇA LOGO ABAIXO A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: