Procurador-geral de Justiça recebe comenda do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Públicos dos Estados e da União.

Durante a 58ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP), na tarde dessa quarta-feira (23), o procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, foi homenageado com o Diploma de Honra ao Mérito em reconhecimento à relevante contribuição para as Ouvidorias do Ministério Público brasileiro. O momento foi dividido com o ouvidor-geral do Ministério Público de Alagoas (MPAL), procurador Lean Araújo.

Márcio Roberto reforça a satisfação pela indicação do Conselho à comenda, compondo uma lista ao lado de referências do Ministério Público do país.

“A homenagem não significa que somos melhores, mas que damos o nosso melhor para apoiar e contribuir com colegas que desenvolvem um trabalho imperioso nas Ouvidorias da nossa instituição. Sinto-me orgulhoso com a indicação do Conselho e minha alegria quero compartilhar com todos os membros e servidores do Ministério Público de Alagoas. Aproveito para também parabenizar os demais contemplados e reafirmar a admiração, a nossa parceria com todos os colegas ouvidores”, declara.

No convite enviado ao chefe do MPAL, a presidente do CNOMP e ouvidora-geral do Ministério Púbico de Pernambuco, Selma Magda Pereira Barbosa Barreto, evidenciou que a homenagem seria “em virtude do trabalho desenvolvido à frente da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas e, em especial, pelo apoio concedido à Ouvidoria Geral da instituição, fortalecendo a atuação das Ouvidorias Públicas”.

Além do PGJ, Márcio Roberto, também foram homenageados: a presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), Ivana Cei; o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), Manoel Murrieta; o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell; a ex-ouvidora do Ministério Público do Pará e membro auxiliar da ONCNMP, Andréa Sampaio; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Paulo Augusto Oliveira; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo (MPSP), Mário Luiz Sarrubbo; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Jarbas Soares Júnior; a procuradora-geral de Justiça do Espírito Santo (MPES), Luciana Gomes; a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público da Bahia, Norma Cardoso; o procurador do Trabalho José de Lima Ramos Pereira; o procurador-geral do Ministério Público do Pará (MPPA), César Bechara Júnior; a promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), Rose Meire Cyrillo; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Amazonas (MPAM), Alberto Rodrigues Júnior; a secretária-geral do MPAM, Lílian Maria Stone; o ex-ouvidor do MPES, Sérgio Machado; e o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Rinaldo Reis.