Família Barros dá início as ações sociais do Instituto Manoel Barros

Esta sexta-feira, 25 de março, ficará marcada em Atalaia com a concretização de um grande sonho da FAMÍLIA BARROS, com início das ações sociais do INSTITUTO ASSISTENCIAL MANOEL BARROS.

O Instituto será a integração, desenvolvimento e assistência social direcionado as comunidades dos bairros BITTENCOURT e 21.

O INSTITUTO MANOEL BARROS, terá o objetivo através de sua Presidente Dona MARILENE BARROS, de promover a distribuição de alimentos, realização de cursos de capacitação e aperfeiçoamento, além de levar uma mão amiga a todos os necessitados das comunidades abrangidas.

A denominação em homenagem a MANOEL BARROS, não poderia ser mais justa, visto que era um grande sonho daquele idealizador. Lembrando que na Usina Uruba, o casal MANOEL BARROS e MARILENE BARROS já atuavam e fundaram a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA USINA URUBA E VIZINHANÇA.

"A luta será grande e o desafio será enorme, mas desde já contamos com a parceria com a ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR. Já contamos também com o apoio direto do Vereador TONI BARROS, Deputado Estadual RICARDO NEZINHO, Prefeita CECÍ ROCHA e o apoio Jurídico do advogado e irmão MARCONDE BARROS, além da participação de toda a TURMA DO BEM", comenta o vereador Toni Barros.

Seja voluntário do Instituto Manoel Barros e venha fazer parte dessa TURMA que trabalha sempre na busca o BEM do povo da nossa querida Atalaia.

EBENÉZER: ATÉ AQUI NOS AJUDOU O SENHOR – 1 SAMUEL 7;12