AMA prepara capacitação para Plataforma +Brasil com apoio do Ministério da Economia

O assessor técnico e coordenador da Rede de Captação e Gestão de Recursos da AMA, Francisco Batinga, apresentou o calendário de ações da Entidade ao Ministério da Economia, para o primeiro e segundo semestre de 2022. A reunião, que contou com a presença de representantes da Rede +Brasil, aconteceu em Brasília, nesta terça (22). Aprovado pela Rede, o novo projeto AMA Capacita+ terá o objetivo de capacitar mais de mil novos multiplicadores da Plataforma +Brasil até o final do próximo ano.

A Associação também está organizando a retomada da Semana de Transferências da União, que teve a última edição em 2020, para promover o fortalecimento da governança municipal, da melhoria da gestão e do controle, além de apresentar e discutir as inovações empreendidas, experiências e boas práticas no âmbito das transferências da União.

“O Ministério da Economia confirmou a participação na próxima edição do evento, que iremos renovar o apoio com outras instituições interessadas no assunto, como a própria Confederação Nacional de Municípios. Aqui em Brasília, nós estamos conversando sobre a prestação de contas da Lei Aldir Blanc”, disse o assessor técnico.

O relatório nacional da Plataforma +Brasil, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, demonstrou grandes avanços dos municípios alagoanos em vários quesitos, como o empenho em transferências especiais e nos cadastros dentro do sistema.

Participaram da reunião a Coordenadora-Geral de Governança Colaborativa e Gestão do Conhecimento, Tâmara Castro, e o Técnico Administrativo responsável pela gestão da Rede +Brasil, Thiago Rodrigues.