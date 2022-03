Prefeitura de Atalaia aproxima serviços de saúde à população e amplia capacidade de atendimentos nas unidades

A reestruturação da saúde pública em Atalaia tem gerado saldo positivo no atendimento humanizado com a população. As famílias que necessitam dos serviços e buscam as Unidades Básicas de Saúde (UBS) já sentem a mudança quando chegam aos equipamentos que foram reformados por determinação da prefeita Ceci Rocha.

Nos povoados Branca de Atalaia e Ouricuri, as UBSs passaram por uma reestruturação completa e o cenário atual é de ampliação dos serviços médicos e equipe de saúde dedicada para atender a quem mais precisa.

“Antigamente, vir ao posto de saúde [UBS] era uma situação completamente desgastante. Quando precisei do serviço, fui ao posto com a minha filha e vi uma nova unidade, com profissionais dedicados e que estão lá para cuidar da gente. O atendimento médico está mais fácil e mais eficiente. Os exames eram mais demorados e hoje já fui informada a data que meus exames vão chegar”, ressalta a moradora do povoado Ouricuri.

Para a prefeita de Atalaia, Ceci Rocha, a saúde continua como uma de suas prioridades. “É gratificante saber e presenciar que a população está sendo atendida como merece. O serviço de saúde não é um favor, é um direito que estamos assegurando aos moradores, às famílias. Por isso, não estamos medindo esforços, reformando as Unidades Básicas de Saúde, disponibilizando os profissionais para que atendam as famílias com um perfil humanizado e acolhedor”.

Com a reestruturação das UBS, os equipamentos estão disponibilizando os seguintes serviços à população: atendimento médico; enfermeiro; odontológico; e multiprofissional. Conta, ainda, com uma farmácia básica; sala de vacinação; realização de citologia; testes rápidos HIV; sífilis; Hepatite B e C; teste de gravidez; pré-natal; acompanhamento de hipertensos e diabéticos; e puericultura. Na sala de procedimentos terá a realização de curativos, retirada de pontos, passagem e troca de sonda vesical de demora.

Para que a população continue sendo bem atendida nas UBSs em Atalaia, a prefeita Ceci Rocha faz questão de saber junto à Secretaria Municipal de Saúde sobre os atendimentos e também consta em sua programação de trabalho visitas às unidades.

“É mais uma prova de que estamos no caminho certo do desenvolvimento. Uma população saudável, bem cuidada, nos traz um sentimento bom. Queremos os atalaienses valorizados nos mais diversos segmentos da administração pública”, avalia a prefeita de Atalaia.

Os cuidados do município com a saúde mental também estão em dia e a ampliação desse atendimento está sendo possível graças ao funcionamento da nova sede do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Dr. Luiz Augusto da Rocha Tenório, que foi entregue pela prefeita Ceci Rocha.

“Compreendemos perfeitamente a importância deste Caps para que as pessoas que necessitem destes atendimentos, destes serviços, sejam acolhidas de forma humanizada e com acompanhamento de cada condição. A sede está estruturada e pronta para acolher as famílias”, finaliza a prefeita de Atalaia.