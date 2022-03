23 de março é dia dedicado pelo Arquivo Público de Alagoas ao jornalista atalaiense Valmir Calheiros

Desde o ano de 2021, o Arquivo Público de Alagoas celebra o dia 23 de março como uma efeméride alagoana, dedicado ao jornalista Valmir Calheiros de Siqueira, que nasceu nesta data em 1944, e faleceu em 13 de março de 2014.

Natural de Atalaia, Valmir Calheiros foi jornalista, advogado e pesquisador, casou-se com Nivaldete Calaça de Siqueira e teve dois filhos, Valmir Calheiros de Siqueira Júnior (falecido) e Valdete Calaça Calheiros de Siqueira, que seguiu os passos do pai. Com uma carreira de mais de 50 anos, marcada com prêmios regionais e nacional, militância sindical e passagens pelos principais jornais do estado, Valmir Calheiros preservou um valioso acervo pessoal, reunindo notas, fotos, livros e jornais, que revela os bastidores da imprensa. Um tesouro que resguardou a memória do jornalismo alagoano.

Em memória do jornalista Valmir Calheiros, guardião da história do jornalismo alagoano, a data está incluída nos Calendários Culturais, produzidos pela equipe do grupo de pesquisa Representações do Lugar (Relu), da Faculdade de Arquitetura, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), em parceria com o Arquivo Público de Alagoas.

