Ceci Rocha solicita ao deputado Arthur Lira a pavimentação asfáltica da estrada que interliga o Povoado Jenipapeiro ao Povoado Olhos D’água

Em visita que fez ao município de Atalaia nesta última sexta-feira (18), para participar da solenidade de reinaugurações de Escola e do CAPS, o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, recebeu das mãos da prefeita Ceci Rocha o Ofício 26/2022, onde solicita a completa pavimentação asfáltica da estrada que interliga o Povoado Jenipapeiro ao Povoado Olhos D’água.

Essa histórica estrada de Atalaia, medindo aproximadamente 2,80 km, antigamente era a única via de acesso do município à cidade de Capela. Sua pavimentação asfáltica é um pleito antigo dos atalaienses, pois gerará o desenvolvimento de todo seu entorno, o que trará melhor qualidade de vida e oportunizará melhor trafegabilidade de veículos e pedestres.

Na solenidade, Arthur Lira parabenizou a prefeita Ceci Rocha pela forma dinâmica e compromissada com que vem conduzindo a gestão do município, e se comprometeu em garantir em Brasília os recursos necessários para realização do pleito apresentado, que será a maior obra de mobilidade urbana dos últimos 40 anos em Atalaia.

“São quase três quilômetros de asfalto e já dei o recebido ao pedido dela e lhe disse que vamos colocar essa emenda ara asfaltar aquele acesso, para facilitar a locomoção da população, trazendo mais desenvolvimento para o município”, destacou o deputado.

Em sua justificativa, a prefeita Ceci Rocha pontou a importância de se criar uma nova via que interligue o centro do Município de Atalaia ao Distrito de Olhos D’água e região.

“Atualmente existe apenas uma via que interliga o centro do Município de Atalaia ao Distrito de olhos D’água, que é através da BR-316, percurso que acarreta a todos os munícipes mais riscos, despesas e desperdício de tempo quando do deslocamento interno. Inclusive, com a pavimentação desta via a população deixará de percorrer, desnecessariamente, cerca de 12Km, trazendo assim uma economia inestimável para todos”, destaca a prefeita.

Ceci Rocha também ressalta a importância desta obra para o desenvolvimento turístico de Atalaia, já que será um importante acesso a Orla do Rio Paraíba, que muito em breve será construída. “A mobilidade urbana causa aos atalaiasses um prejuízo irreparável de tempo e dinheiro, inclusive, é imprescindível ressaltar que o Governo do Estado de Alagoas, muito em breve, contemplará essa região com a construção da primeira orla do Rio Paraíba em 258 anos de fundação do Município de Atalaia, o que reforça ainda mais a necessidade da pavimentação asfáltica desta importante e abandonada via de acesso, pois facilitará, inclusive, o desenvolvimento do turismo na região”.

Nova avenida vai ligar a parte baixa (Jenipapeiro) com a parte alta (Olhos D’água). Imagem Google.