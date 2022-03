Ao lado da prefeita Ceci Rocha, deputado federal Arthur Lira acompanha reinaugurações e reforça seu compromisso com Atalaia

Na tarde desta sexta-feira (18) o município de Atalaia teve a felicidade mais uma vez de receber a visita do deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Ao lado da prefeita Ceci Rocha, da deputada Fátima Canuto, do prefeito de Pilar Renato Filho e demais autoridades, Arthur Lira participou da solenidade de reinauguração de importantes obras para Atalaia.

Foram reinauguradas pela gestão da prefeita Ceci Rocha, a completa reforma e modernização da Escola Municipal Joaquim Fortunato Filho e as novas instalações do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), ambos localizados no bairro José Paulino.

Em seu discurso Ceci Rocha destacou que todo este trabalho que vem sendo desenvolvido pela atual gestão municipal, vem resgatando a autoestima dos atalaienses e fazendo com que as pessoas voltem a sorrir e dizer que sentem orgulho de sua cidade.

“Lembro que no início, quando junto a secretária Glauciane e equipe, entravámos em cada escola, chegávamos a chorar. Era parede dando choque, teto caindo, enfim, uma situação lastimável que nossas crianças não tinham condições de estudar. Hoje, estamos entregando a terceira escola, estão sendo reformadas nove, mas, ainda falta muito deputado e precisamos da ajuda do deputado Arthur Lira, com quem Atalaia já vem contando há muitos anos”, comentou Ceci Rocha.

A prefeita atalaiense também frisou que Atalaia reconhece o trabalho do Presidente da Câmara Federal em prol do município. “Atalaia está fechada com o deputado federal Arthur Lira e vai reconhecer todo o trabalho e todo o empenho do que o senhor tem feito por essa terra querida e amada. Muito obrigado deputado por tudo que tem feito por Atalaia e tenho certeza que hoje trará muitas boas novas para o nosso povo”.

Arthur Lira parabenizou o trabalho da prefeita Ceci Rocha e equipe, reforçando também o seu compromisso com o município.

“Vocês de Atalaia sabem que aqui eu estou em casa. É um município que gosto muito, que tenho muitos amigos, onde particularmente tenho uma história de trabalho em muitas comunidades, em vários Povoados, em várias localidades. Isso há muito tempo. São seis eleições tendo votos em Atalaia e essa identificação me faz ser devedor e continuar empenhado em trabalhar pelo povo de Atalaia, que eu sei que é o que a prefeita quer. O deputado Arthur Lira tem laços eternos com o município de Atalaia e trabalharei sempre junto com a prefeita pelo engradecimento do município e do sua gente”, ressaltou Arthur Lira, que citou algumas obras em Atalaia que contou com sua participação.