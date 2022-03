Pastor Helder Braz é empossado na 1ª Igreja Batista em Atalaia

O pastor Helder Braz, formado pelo Seminário Teológico Batista de Alagoas (SETBAL), enviado pela Igreja Batista em Maribondo, tomou posse como pastor titular, na quarta-feira 09 de março de 2022, na Igreja Batista em Atalaia. Helder Braz estava pastoreando a Congregação Batista em Tanque D’Arca, onde continuará prestando assistência até a mesma estabelecer uma nova liderança.

Estavam presentes na ocasião da posse o Pastor João Tertuliano interino da igreja e presidente da CBAL; Pastor Djalma Inoue, gerente executivo da CBAL que ministrou a palavra, Pastor Daniel Tina, presidente da OPBB-AL; Pastor André Feliciano, gerente de missões do campo alagoano; Jones de Lira, pastor da IB. em Viçosa; missionária Maria Lucia da CB em Branca de Atalaia; missionário Marcos Antônio, líder da IB em Belém; missionário João Marcos, líder da CB Caná em Chã de Atalaia; missionário; Jeudes da CB em São Bento em Atalaia; além de familiares e amigos convidados.

Helder Braz se formou em teologia em dezembro de 2020, também é formado em direito, é casado com a irmã Elisangela Braz, juntos tem um filho, Hecthor Miguel, ainda no seminário já liderava a Congregação em Tanque D’Arca, onde adquiriu experiência, liderando e construindo o templo naquela cidade.

Em suas primeiras palavras como pastor da igreja, Helder falou sobre “a alegria em pastorear uma igreja centenária, a qual foi fundada por uma grande pastor e evangelista dos batistas, Salomão Ginsburg, ao mesmo tempo que se sente honrado em dar continuidade a este trabalho”. Ainda durante sua fala, o recém-empossado pastor agradeceu a todos os presentes, em especial aos seus familiares e observou que toda sua família materna é natural da cidade de Atalaia.

Após a leitura do texto de Isaías 43:19, “Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo! Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo”, pastor Helder fez uma oração de agradecimento e concedeu a benção apostólica a todos os presentes, encerrando assim o culto.

* Com informações do site da Congregação Batista Alagoana.