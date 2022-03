Povoado de Atalaia terá sistema de abastecimento de água exclusivo

Com o plano diretor em fase final de aprovação, a BRK segue realizando investimentos emergenciais nos sistemas de água e esgoto da Região Metropolitana de Maceió. Neste primeiro momento, a empresa tem direcionado esforços às comunidades com histórico de desabastecimento e/ou limitação no tratamento da água distribuída.

É o caso do povoado Porangaba, em Atalaia. A partir de um levantamento das condições operacionais encontradas no município, a concessionária identificou a necessidade do refinamento dos processos de tratamento na região. Para garantir o fornecimento de água com qualidade e em quantidade suficiente no povoado, será investido cerca de R$ 1 milhão para a construção de um sistema de abastecimento exclusivo para atender os moradores de Porangaba. O projeto, que avança para a conclusão, inclui uma Estação de Tratamento de Água (ETA) Compacta, além de adutora, captação e reservatório.

Até a solução definitiva, um sistema provisório de reservação foi implantado pela empresa no povoado. Atualmente, a BRK assegura o abastecimento da região com água tratada proveniente da ETA do povoado Ouricuri, situado próximo a Porangaba.

De acordo com Wilson Bombo, gerente de Operações da BRK em Alagoas, a água tratada é transportada da ETA Ouricuri por meio de caminhões-pipa aos reservatórios de pequeno porte instalados em Porangaba, que contam com um pressurizador para abastecer as redes, além de gerador e painel de energia.

“É importante destacar que essa é uma etapa de transição até a solução definitiva e que não gera impacto no abastecimento de Ouricuri, que também receberá diversas melhorias. Investimos R$ 132 mil para manter a estrutura de reservação provisória e garantir uma água de qualidade aos moradores de Porangaba, que logo terão um sistema próprio”, enfatizou Bombo.

Melhorias em Atalaia

Até o momento, a BRK já investiu mais de R$ 3,5 milhões no sistema de água de esgoto de Atalaia, onde a empresa detém concessão plena dos serviços de saneamento. O montante foi destinado à instalação de cloradores, perfuração de novos poços para a desativação de cacimbas, recuperação das ETAs Rua da Linha, Jenipapeiro e Ouricuri, adequação dos padrões de energia nos poços de produção de água, implantação de geradores em ETAs e captações, aquisição de bombas e outros equipamentos, instalação de cloradores, entre outras melhorias para a segurança e eficiência operacional.

Ação de proximidade em Ouricuri

Representantes dos setores de Engenharia, Operação, Comercial e Sustentabilidade da BRK foram à comunidade de Ouricuri, em Atalaia, para ouvir as demandas dos moradores e esclarecer temas relacionados à distribuição de água na região. Em parceria com a Associação AP3, que representa o povoado, algumas ações prioritárias foram alinhadas, como a análise de viabilidade do cadastramento na tarifa social, obras de ligações novas e um trabalho educativo que será desenvolvido pela empresa junto à comunidade.