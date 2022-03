Vereador Anderson Medeiros cobra da Caixa Econômica a instalação de cobertura externa para as pessoas que aguardam na fila de espera

Na tarde desta terça-feira, 15, o vereador Anderson Medeiros (PSC) esteve na agência da Caixa Econômica Federal em Atalaia, onde solicitou ao gerente, através do Ofício 006/2022, que seja instalada uma cobertura na área externa do banco para que as pessoas fiquem protegidas do sol e da chuva enquanto aguardam na fila.

“Cobrei do banco para que resolvam esse problema. É inadmissível que as pessoas tenham que ficar no sol ou na chuva aguardando atendimento”, criticou Anderson Medeiros.

Por conta da Covid-19, a área interna ainda possui controle de quantidade de pessoas. Até pouco tempo, uma tenda estava instalada em frente a essa instituição, dando proteção aos usuários contra as intempéries climáticas. O vereador cobra o retorno desta cobertura.