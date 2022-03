Unidades Básicas de Saúde em Atalaia contam com espaço kids

Espaço Kids em todas as UBSs de Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Saúde, implantou em todas as Unidades Básicas de Saúde, espaços kids para as crianças do município. O objetivo é humanizar o atendimento em saúde, para que a unidade se torne prazerosa às crianças que acompanham seus responsáveis nas consultas e também para aquelas que irão passar pelo atendimento pediátrico.

O espaço kids promove a socialização infantil e interação lúdica, com brinquedos, livros infantis, mesas e cadeiras.

A gestão da prefeita Ceci Rocha segue investindo muito na saúde pública do município. No mês passado inaugurou três Unidades Básicas de Saúde que foram totalmente reformadas e já estão prontas para atender a população atalaiense.