Vereador Anderson Medeiros solicita colocação de quebra-molas na AL-210, próximo a Residencial no Povoado Bittencourt

O vereador Anderson Medeiros solicitou ao Departamento de Estradas e Rodagens de Alagoas (DER), na sessão ordinária desta terça-feira (8), por meio do Requerimento nº 001/2022, a colocação de um quebra-molas nas proximidades do Residencial Santiago Compostela, na entrada do Povoado Bittencourt, AL-210.

“A colocação de um quebra-molas naquela localidade se faz necessário no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores daquela região”, justificou o vereador Anderson Medeiros.

Colocado em discussão e votação, o Requerimento foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes e segue agora para o diretor do DER-AL, o senhor Helder Gazzaneo.