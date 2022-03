Vereador Neto Acioli solicita reforma dos vestiários e reposição dos refletores do Campo Lourival Melo, o Carecão

Duas Indicações do vereador Neto Acioli (PP) foram aprovadas durante a sessão ordinária da Câmara de Atalaia, nesta última terça-feira, 8 de março.

Em sua Indicação de número 001/2022, o vereador solicita as Secretarias de Esportes e de Infraestrutura, que somem esforços para a reforma do vestiário do Campo Lourival Melo, conhecido como Carecão, localizado no bairro José Paulino. Também solicitou a reposição dos refletores.

“A solicitação atende a pedido dos desportistas da nossa cidade. Recentemente estive neste campo e constatei estas necessidades, que caso venham a ser viabilizadas pelo Poder Executivo, irá proporcionar uma melhor prática do futebol neste campo”, destaca o vereador Neto Acioli.

CEMITÉRIO DO CENTRO DE ATALAIA

Ainda na sessão desta terça-feira, o vereador apresentou sua Indicação 002/2022, onde solicita ao secretário de Infraestrutura, o senhor Eraldo Brasil, a construção do muro por trás do Cemitério do centro de Atalaia, como também a completa limpeza.