Vereador Toni Barros solicita pavimentação das ruas transversais do Mutirão no bairro Bittencourt

A pavimentação das ruas transversais do Mutirão, no Bairro Bittencourt, em Atalaia, foi solicitada pelo vereador Toni Barros (PSC) a prefeita Ceci Rocha, durante sessão ordinária da Câmara de Vereadores, nesta terça-feira (8).

“Essas são as únicas ruas que faltam ser pavimentadas no bairro Bittecourt. Hoje o Bittencourt foi o bairro que mais se desenvolveu em Atalaia, graças a Deus, graças ao empenho da prefeita Ceci Rocha, graças ao apoio do deputado Arthur Lira e graças também ao pedido do vereador Toni Barros, que sempre lutou por aquele bairro, sempre lutou pela população de Atalaia”, destaca Toni Barros, como justificativa a sua Indicação 001/2022.

Ainda em beneficio da população do bairro Bittencourt, o vereador apresentou sua Indicação 002/2022, onde solicita da Prefeitura de Atalaia, que recupere a pavimentação da Avenida principal daquele bairro, denominada Avenida Vereador Manoel Ferreira Barros, pai do vereador Toni Barros.

Colocadas em discussão e votação, as Indicações foram aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes e segue agora para análise da chefe do Poder Executivo.