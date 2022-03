ENTREVISTA I Vereadora Lays Melo destaca luta diária da mulher para conquistar seu espaço

No Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira, 8 de março, a vereadora Lays Melo (PSC) falou com exclusividade para a Rádio Atalaia Pop. A entrevista foi comandada pelo radialista Adaias Ferraz.

“Hoje é um dia muito importante para nós. Não é um dia qualquer, é um dia que representa muita garra, muita luta, muita perseverança para as mulheres. Eu, como mulher atalaiense, tenho orgulho de dizer que faço parte da Câmara Municipal. Foi uma luta muito grande para chegar até aqui. Minha mensagem pode parecer clichê, mas não poderia deixar de dizer que lugar de mulher é onde ela quiser”, comenta Lays Melo.

Em seu primeiro mandato na Câmara de Atalaia e já ocupando um lugar de destaque na Mesa Diretora, sendo a vice-presidente da Casa Hilton Agra de Albuquerque, a vereadora Lays Melo destacou sua trajetória para chegar a ocupar uma das cadeiras de representante dos atalaienses.

“Sempre estudei em escola pública e o que quero passar hoje de mensagem é que não importa onde você estudou, o que importa é onde você quer chegar”, destaca Lays Melo.

Sobre os crescentes casos de violência contra a mulher no Brasil, a vereadora comenta que denunciar é sempre o primeiro passo. “É comunicar os seus familiares, é procurar uma delegacia. Sabemos que a Justiça brasileira não é como esperamos, é um pouco falha. Como cidadã e vereadora deste município, tentarei buscar mais informações para tentar colocar aqui na Casa, juntamente com a vereadora Janaína, projetos em benefícios da mulher, onde possamos chamar mais a atenção sobre esse assunto. A toda mulher eu digo, denuncie qualquer agressão, qualquer violência verbal”.

A vereadora Lays Melo também falou sobre a Secretaria da Mulher que será implantada no município. “Ano passado eu participei de uma reunião com a Major Daniele, que é uma mulher que vai mesmo em defesa das mulheres. Uma reunião muito produtiva, onde nós aqui no município, através da prefeita Ceci Rocha, vai criar a Secretaria da Mulher, um ambiente que vai cuidar da mulher como um todo e que vai ter a garantia que vai entrar ali, denunciar o agressor e ter a sua segurança”.

Lays Melo carrega como principal exemplo de mulher, sua mãe Cida Melo, mulher politica de destaque em Atalaia e com muito trabalho prestado na sociedade, principalmente na área da saúde.

“Política não é um meio fácil de lhe dar. Quando nos tornamos uma pessoa pública, todos acham que podem criticar, sem menos conhecer. O futuro é incerto, mas se eu passar somente quatro anos, quero deixar um legado de quatro anos de muito trabalho. Tenho um projeto que funciona no município, muitos requerimentos para saúde, educação, segurança. Vários ofícios, pois estou sempre muito ligada e aberta a população”, conclui a vereadora.

Ouça logo abaixo a entrevista na íntegra: