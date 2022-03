Selaj Atalaia promove palestra sobre empoderamento feminino na juventude

No Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira (8), a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Selaj) de Atalaia, através do Setor da Juventude, promoveu uma palestra com as alunas da Escola Estadual Floriano Peixoto.

O bate-papo foi conduzido pela secretária Joana D’arck e teve como tema o EMPODERAMENTO FEMININO NA JUVENTUDE.

Na oportunidade, as jovens alunas atalaienses puderam compreender e debater a importância das mulheres alcançarem cada vez mais seu espaço na sociedade e no mercado de trabalho, pois o empoderamento das mulheres resultará em uma sociedade mais justa, igualitária, saudável e com um desenvolvimento social que beneficiará a todas as pessoas.