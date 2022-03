Vivendo grande fase no Mirassol, Oyama e Neto Moura são responsáveis por um terço das jogadas ofensivas

O Mirassol é uma das sensações do futebol brasileiro nesse começo de 2022. Vice-líder do grupo C no Paulistão, a equipe eliminou recentemente, na Copa do Brasil, o pentacampeão da competição, Grêmio. E tudo isso se deve por uma dupla de volantes que vem encantando e dando ritmo ao meio do Leão, Luís Oyama e Neto Moura.

Juntos, a dupla disputou todos os 10 jogos do Mirassol na temporada (9 Paulistão e 1 Copa do Brasil) ficando em campo em 95% do tempo, número que mostra a importância da dupla para o time. Além disso, nas partidas disputadas, tiveram apenas uma derrota, somando 63% de aproveitamento.

Outro número de destaque mostra a participação ofensiva e a maneira com que ambos trabalham na parte de construção e transição da equipe. Oyama e Neto fazem parte de um quarto das interceptações do time que geram ataques (média de 4 por jogo), além de uma eficiência de passes no campo adversário maior do que todo o resto do time, tendo 72,5% de acerto, enquanto o time possui 67%.

Para completar, a dupla ainda garante cinco desarmes por jogo e mostra uma movimentação, no mapa de calor, que explica o dinamismo da equipe de Mirassol nas transições. Ambos são top 10 notas SofaScore da equipe, tendo a mesma nota 7.

O próximo compromisso do Mirassol é no próximo domingo (6), contra o São Bernardo, fora de casa, às 18:30. Se vencer, o Leão pode assumir a liderança do grupo, dependendo do resultado do Palmeiras contra o Guarani.