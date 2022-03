Com apoio de Aloísio Chulapa, CSA da Vila volta às atividades e recebe uniforme completo de jogo

Foi jogando no Centro Sportivo Atalaiense (CSA da Vila) e no campo do “Carecão” (Lourival Melo), que Aloísio Chulapa dava os primeiros passos em busca de se tornar jogador profissional de futebol. E, na manhã deste domingo de Carnaval, 27 de fevereiro, bastante emocionado, o grande nome do esporte atalaiense pôde presenciar o retorno, agora de forma organizada, desta tradicional equipe do futebol amador de Atalaia.

Uma partida amistosa entre o CSA da Vila e o atual campeão atalaiense, Vira Copos, foi disputada para marcar este momento.

Graças ao apoio de Aloísio Chulapa, o CSA da Vila, equipe fundada na década de 80, pôde retornar as atividades. A equipe recebeu uniforme de jogo completo, bolas, luvas para goleiro, entre outros itens. Porém, o mais importante, é que conta com o apoio daquele que vestiu sua camisa na adolescência, para disputar competições no município e em outras localidades.

“Chega fico emocionado, pois foi onde tudo começou, foi aqui nesse campo. Quando o Luciano veio me pedir para resgatar o CSA, trazê-lo de volta, falei para ele para pedir outros amigos responsáveis pela fundação da equipe e todos liberarão. Em pleno Carnaval estamos aqui mostrando nosso apoio, doando uniformes para essas pessoas que amam o futebol, amam o esporte. Vê a felicidade deles é a minha felicidade. Fico muito feliz em ajudar a equipe a buscar disputar as competições”, destaca Aloísio Chulapa.

A frente do CSA da Vila, José Luciano dos Santos, o Luca, destaca a importância do Chulapa para esse retorno do time aos gramados. “O CSA é importante, pois tem uma grande tradição aqui em Atalaia e não podemos abandonar essa história. São mais ou menos 15 ou 16 anos sem atividades, tentamos iniciar um movimento de retorno nos últimos dois anos, mas sem organização não foi possível. Agora retorna, graças ao apoio do Aloísio, campeão mundial e que começou no CSA. É um privilégio muito grande de contarmos com o apoio dele. Nosso objetivo agora é participar das competições do município, pois o nome e a história do CSA agrega muito para o futebol do município”, comentou.

Na oportunidade, Aloísio Chulapa também fez a doação de uniforme de jogo e material esportivo para o penta campeão atalaiense, a equipe do Vira Copos.

Aloísio Chulapa ao lado da equipe do CSA da Vila.