Com apoio de Davi Davino e Rose Davino, vereador Neto Acioli entrega novo uniforme para o time do Escurinho, em Atalaia

Com o objetivo de incentivar a prática de esportes no município de Atalaia, o vereador Neto Acioli (PP) realizou na tarde deste sábado (19) a entrega dos novos uniformes a um dos principais times de futebol amador do município, o Escurinho. A iniciativa contou com o apoio e parceria do deputado estadual Davi Davino e de Rose Davino, mãe do deputado.

Nos últimos anos a equipe do Escurinho vem ganhando cada vez mais destaque no futebol atalaiense. Na edição 2021 do campeonato municipal, ficaram com a 3ª colocação. Já em 2022, desta vez na 2º Taça de Nossa Senhora das Brotas, também foram o 3º colocado.

Representantes da equipe, Claudio Henrique (Tical) e Fernando, agradeceram o importante apoio recebido com os novos uniformes.

“Não é fácil organizar uma equipe de futebol amador, são vários detalhes. Por isso agradecemos muito a Deus e também ao nosso amigo vereador Neto Acioli, ao deputado Davi Davino e sua mãe Rose Davino, por todo esse carinho com a nossa equipe. É muito importante esses uniformes, jogaremos devidamente identificados e isso com certeza servirá de incentivo para que nossos atletas continuem treinando e alcançando novos e melhores resultados”, destacaram os representantes do Escurinho.

Para comemorar a entrega dos novos uniformes, foi realizada uma partida amistosa que contou com a participação em campo do vereador Neto Acioli.

“Temos que buscar sempre valorizar a prática do esporte amador em nosso município. Estou orgulhoso de poder ajudar aos amigos da equipe do Escurinho e feliz mais uma vez em poder contar com a parceria dos amigos deputado Davi Davino e de sua mãe, Rose Davino”, comenta o vereador Neto Acioli.

Neto Acioli lembra ainda que além do grande trabalho na área da saúde, realizado pelo deputado Davi Davino e Rose Davino, principalmente em oftalmologia com a FunBrasil, que atua em todo o Estado, Davi e Rose também são grandes parceiros e incentivadores do esporte amador em Alagoas.