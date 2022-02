Prefeita Ceci Rocha entrega três novas UBSs e amplia rede de atendimento à saúde nos Distritos Branca e Ouricuri

A Saúde do município de Atalaia segue avançando muito. Nesta sexta-feira (18), a prefeita Ceci Rocha (PSC), entregou aos atalaienses três novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), no Distrito Branca e no Distrito Ouricuri. A solenidade contou com a presença do prefeito de Pilar Ranato Filho, da secretária de Saúde Fátima Rezende, de vereadores, equipe de governo e comunidade.

As unidades Branca 01, Branca 02 e Ouricuri passaram por uma reestruturação total, para proporcionar mais conforto e qualidade nos atendimento a população. Conta agora com equipamentos modernos que vão possibilitar melhores condições de trabalhos aos profissionais.

É mais uma promessa de campanha cumprida pela prefeita atalaiense. “Um sonho antigo da nossa população e que nós realizamos. Prometemos e cumprimos! A nossa gestão está transformando Atalaia, que hoje é exemplo para os demais municípios. Por aqui, modernização, cuidado e respeito com o atalaiense”, destacou.

“Vamos seguir trabalhando para oferecer uma melhor estrutura na saúde, na educação, na infraestrutura e em todos os segmentos, sempre assegurando qualidade de vida ao nosso povo”, ressalta Ceci Rocha.