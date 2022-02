Copervales Agroindustrial tem expectativa de aumento na moagem de cana de açúcar

Com a expectativa de uma moagem próxima de 900 mil toneladas de cana, os cooperados da Copervales Agroindustrial, em Alagoas, estão otimistas quanto aos números da safra 2021/22. Com um crescimento estimado em 7% se comparado à safra passada, este número já pode ser considerado o melhor de todas as sete safras anteriores.

De acordo com informações dos produtores, as primeiras temporadas tiveram uma moagem em torno de 450 mil toneladas e desde então esse número vem crescendo, passando de 700, 800 e agora rumo às 900 mil toneladas.

Segundo ainda os produtores, o clima tem sido favorável para esse aumento da produção. A expectativa, caso as chuvas continuem, é de haja um crescimento ainda maior.