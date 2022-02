Na volta do recesso parlamentar, Cicinho Melo destaca importância de uma Câmara unida para o desenvolvimento de Atalaia

Antes de abrir os trabalhos Legislativos em Plenário no ano de 2022, o presidente da Câmara de Atalaia, vereador Cicinho Melo (PSC), afirmou em entrevista ao radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web do Atalaia Pop, que na volta do recesso parlamentar a união da Casa será importante para ajudar o Executivo a dar continuidade ao desenvolvimento de Atalaia.

A entrevista foi realizada na manhã desta última terça-feira, 15 de fevereiro.

“Esse retorno nosso, no segundo ano da gestão da prefeita Ceci Rocha é muito importante que a Câmara esteja unida, para que possamos, junto com ela, desenvolver essa segunda etapa de evolução que está se planejamento para Atalaia. O ano de 2021 foi importante, mas foi um começo. Teve a realização de muitas coisas boas para Atalaia”, destacou o presidente da Casa Hilton Agra de Albuquerque.

Para o vereador Cicinho, a expectativa é de que seja um ano de 2022 de mais obras para o município. “Tenho conversado muito com a prefeita, que passou para mim que tem em torno de 20 obras para serem executadas no município. Tudo isso é muito importante para um município que viveu muito tempo sem desenvolvimento”.

O chefe do Legislativo atalaiense também comentou sobre o início conturbado dos trabalhos da BRK Ambiental em Atalaia. “Várias e várias reclamações chegam ao ouvido do vereador. Então, o que pedimos é que a população continue nos canais de comunicação da BRK, para fazer a denuncia. Se por acaso não tiver sucesso, que comecem a fazer manifestação, pois é o único caminho que tem. A Câmara e o Executivo não tem hoje mais autonomia sobre a água do nosso município, que hoje é da BRK. Contem com o apoio da prefeita e dos vereadores para pressionar a BRK, para que os serviços sejam prestado de boa qualidade”, destaca o vereador atalaiense.

“Quero dizer ao povo de Atalaia que essa mudança que hoje existe, que vocês apoiem e ajude, porque esse grupo politico quer que Atalaia realmente se desenvolva. Queremos que Atalaia tenha outros ares. Que apoiem o Governo Ceci Rocha. Sei que nenhum Governo é 100%, mas que acompanhem os trabalhos da prefeita, pois ela tem interesse que Atalaia se desenvolva. Atalaia está no caminho certo, a prefeita está no caminho certo”, comentou Cicinho Melo.

Um dos vereadores de maior experiência da Câmara de Atalaia, exercendo seu segundo mandato como presidente da Casa e já reeleito para o terceiro mandato de chefe do Legislativo, Cicinho Melo destacou o apoio que vem recebendo dos atalaienses.

“O apoio que tenho da população de Atalaia é muito grande. O carinho que eu tenho também enorme. Que Atalaia cada vez mais cresça, é isso que tenho a dizer”, concluiu.

