Prefeitura de Atalaia recebe equipamentos do programa Fortalece Alagoas

O município de Atalaia agora faz parte do Programa Fortalece Alagoas. Na tarde desta quarta-feira (16), a prefeita Ceci Rocha recebeu das mãos do governador Renan Filho, importantes equipamentos que vão auxiliar nos trabalhos desenvolvidos no município.

A solenidade também contou com as presenças da deputada estadual Fátima Canuto, do prefeito de Pilar Renato Filho, do presidente da Copervales Túlio Tenório, de secretários de Estado, de secretários do município, vereadores e população presente.

Foram entregues dois ônibus escolares para fortalecer a frota de veículos do município, pra melhor atender os alunos atalaienses com transporte de qualidade. Também foi entregue uma máquina motoniveladora (patrol) para atender as áreas de infraestrutura e agricultura

Lançado pelo governador Renan Filho para reforçar a parceria entre Estado e municípios, o Fortalece Alagoas é o maior programa de aquisição de máquinas e equipamentos em curso no Brasil.

“Com o Fortalece Alagoas o objetivo é dotar o município de condições para melhorar a infraestrutura da cidade, principalmente da zona rural e apoiar pequenos agricultores. Esperamos prefeita Cecília que faça bom uso desses equipamentos e conte conosco lá no Governo do Estado, para darmos toda a assistência a vocês, durante a execução dos projetos”, destacou o secretário estadual de Planejamento, Fabricio Marques.

CRECHE CRIA EM ATALAIA

Durante a solenidade, o governador Renan Filho e a prefeita Ceci Rocha assinaram a ordem de serviço para construção de uma creche CRIA no município. A creche terá capacidade para atender 200 crianças em dois turnos, ampliando assim o acesso à educação de base em Atalaia.

Foto: Governo de Alagoas