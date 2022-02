Bolsa Viva Bem: Prefeitura de Atalaia lança programa de transferência de renda direta para famílias de baixa renda

Cuidar das pessoas tem sido a preocupação número 1 do governo da prefeita Ceci Rocha. E, na tarde desta quarta-feira (16), a Prefeitura de Atalaia realizou o lançamento do Programa Bolsa Viva Bem Atalaia, programa de transferência de renda direta para famílias de baixa renda e também inclusas na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A solenidade contou com as presenças do Governador Renan Filho, da prefeita Ceci Rocha, da deputada estadual Fátima Canuto, do prefeito de Pilar Renato Filho, do presidente da Copervales Túlio Tenório, do presidente da Câmara de Atalaia Cicinho Melo e demais vereadores, de secretários estaduais, da secretária de Assistência Social Valéria Araújo e demais secretários municipais e população presente.

Inicialmente serão cerca de 400 famílias atalaienses beneficiadas com um auxílio mensal de R$ 100,00.

Promessa de campanha da prefeita Ceci Rocha, o Bolsa Viva Bem Atalaia é uma política de proteção social que visa mudar a realidade de famílias de baixa renda no município.

“Mais uma promessa de campanha sendo cumprida. Hoje estou extremamente feliz e realizada em poder ver que aquela Atalaia que não tinha nada e nem salário era pago em dia, hoje está lançando este tão sonhado programa de transferência de renda”, destaca a prefeita.