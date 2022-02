Marcos Rebollo se reúne com o senador Renan Calheiros e vê ganhar força sua pré-candidatura a deputado federal

Vem ganhando força a pré-candidatura do vereador de Atalaia Marcos Rebollo a uma das vagas de Alagoas na Câmara Federal. Além da grande aceitação de seu nome pelos atalaienses e do apoio em massa que vem recebendo das Guardas Municipais do Estado, Marcos Rebollo esteve em Maceió nesta segunda-feira (14), participando de uma importante reunião na sede do MDB.

Na oportunidade, o vereador foi recebido pelo senador Renan Calheiros, presidente do MDB Alagoas, que destacou que quer somar esforços para a candidatura de Marcos Rebollo.

“O MDB recebe essa perspectiva com muita boa vontade. Marcos Rebollo, sem dúvida nenhuma, ajudará na ampliação da representação do nosso partido em Alagoas, como o maior partido. Pessoalmente tenho serviços prestados as Guardas Municipais de todo o Brasil e quero poder somar esforços com você, na sua candidatura, para vê se a gente oxigena a representação na Câmara Federal”, comentou o senador Renan Calheiros.

Com a farda da Guarda Municipal, profissão que exerce com brilho e dedicação há mais de uma década no município de Pilar, o vereador Marcos Rebollo comentou que é esta é uma semente que está sendo plantada para representar Atalaia e Alagoas em Brasília.

“Importante destacar que sou o primeiro vereador de mandato em Atalaia a sair candidato a deputado federal. Um momento inédito, impar e muito tenho a agradecer a confiança que venho recebendo do MDB”, comentou Marcos Rebollo.