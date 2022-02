Prefeita Ceci Rocha anuncia aumento salarial em 12% para professores de Atalaia

A prefeita de Atalaia, Ceci Rocha, anunciou no final da manhã desta sexta-feira (11), durante uma transmissão ao vivo – live –, em suas redes sociais, que os professores da rede pública municipal, ativos e inativos, terão aumento de 12% em seus salários. O pagamento será efetivado já no final de fevereiro e consta na programação financeira da Secretaria Municipal de Educação.

“Iniciamos a sexta-feira com uma boa notícia para os nossos professores em Atalaia. A prefeitura vai conceder um reajuste de 12% nos salários dos professores que estão em atividade e inativos em nosso município. Autorizei o pagamento dos salários destes valorosos profissionais, já com o aumento, no final deste mês. Ou seja, as aulas retornam no dia 7 de março e os professores já iniciam seus trabalhos com os salários reajustados”, informou a prefeita de Atalaia.

Para conceder este reajuste, explica a prefeita Ceci Rocha, houve a necessidade de cortar gastos e viabilizar ajustes fiscais na administração. “Popularmente falando, cortamos na carne, cortamos gastos que em outras tempos eram desnecessários e direcionamos os estes recursos para valorizar o professor de Atalaia”, complementa.

Reformas e transparência – Ainda na transmissão ao vivo, a prefeita Ceci Rocha ressaltou que a sua gestão está dando andamento à reforma de 12 escolas da rede municipal, sendo este mais um ato de valorização profissional e respeito aos alunos e seus familiares.

“Até o final deste primeiro mandato, pretendemos reformar todas as escolas de Atalaia. Quando assumimos a prefeitura, encontramos as escolas em estado precário e agora estamos mudando essa realidade”, disse.

Por fim, a prefeita de Atalaia reforçou que a sua administração tem sido de diálogo e transparência junto aos professores e servidores.