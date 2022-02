Ceci Rocha anuncia que Atalaia terá Casa de Acolhimento para crianças e adolescentes

Ceci Rocha comemorou a novidade e ressaltou que a estrutura vai atender as demandas de Atalaia e dos municípios situados na região do Vale do Paraíba - Foto: Ascom

A Prefeitura de Atalaia avança no desenvolvimento de políticas para apoiar a rede de proteção à criança e ao adolescente. O Município será contemplado com uma Casa de Acolhimento, numa parceria celebrada com o Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE), durante uma reunião ocorrida nesta quinta-feira (10). Em suas redes sociais, a prefeita de Atalaia, Ceci Rocha comemorou a novidade e ressaltou que a estrutura vai atender as demandas de Atalaia e dos municípios situados na região do Vale do Paraíba.

“A Casa de Acolhimento é mais uma grande novidade para o município de Atalaia, pois estamos avançando nas políticas de assistência social e proteção à criança e ao adolescente. Estamos garantindo uma proteção institucionalizada a quem mais precisa e se encontra em situação de vulnerabilidade. A Casa de Acolhimento será uma estrutura importante para conceder este apoio essencial tanto para Atalaia quanto para os municípios localizados aqui no Vale do Paraíba”, destacou a prefeita Ceci Rocha, durante o encontro com diretor do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça (CAOP/MPE), Antônio Malta Marques, que contou, também, com a presença do secretário de Governo, Nicollas Costa.

O promotor e diretor do CAOP assegurou que nos próximos 30 a 40 dias, o município de Atalaia terá estruturada a Casa Regionalizada de Acolhimento para cuidar de crianças e adolescentes do sexo feminino. Antônio Malta Marques parabenizou a iniciativa da prefeita Ceci Rocha em disponibilizar a logística municipal para manutenção de abrigos por meio de gestão compartilhada.

“Me sinto muito feliz por esta oportunidade que a prefeita Ceci Rocha está concedendo em cuidar, por meio de uma gestão compartilhada, das crianças e adolescentes. Medidas como esta aqui na Prefeitura de Atalaia representam as boas práticas na gestão pública”, ressaltou o diretor do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça.

Recursos – De acordo com o Ministério Público Estadual, a Casa de Acolhimento precisa contar com estrutura física, recursos materiais e quadro de recursos humanos estabelecidos, minimamente, nas diretrizes da Política Nacional de Assistência Social. É necessário, ainda, ser bem estruturado, com quartos onde sejam mantidas no máximo quatro crianças, sala de estar, sala de jantar ou copa, ambiente para estudo, banheiros, cozinha, áreas de serviço e externa e espaços para a equipe técnica e para a coordenação.