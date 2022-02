Vereador Marcos Rebollo anuncia pré-candidatura a deputado federal

O vereador de Atalaia Marcos Rebollo (MDB) anunciou sua pré-candidatura a deputado federal nesta quarta-feira (9), através de postagem no grupo de WhatsApp A Voz do Povo. É o primeiro vereador em exercício de mandato no município a buscar uma projeção maior na política alagoana.

“Me coloco a disposição para que Atalaia possa ter uma candidatura a deputado federal. Esta será a primeira vez que um vereador no mandato lança sua pré-candidatura a deputado federal. Com fé em Deus vai dá certo e com o apoio de todos vocês, Atalaia terá um representante na Câmara Federal”, destacou o vereador.

Político de larga experiência, exercendo o seu terceiro mandato seguido de vereador no município de Atalaia, Marcos Rebollo também é funcionário público, guarda municipal na cidade de Pilar, e se prepara agora para dar um salto adiante nessa boa trajetória política que vem sendo construída.

Marcos Rebollo tem um histórico de realizações no município de Atalaia, com destaque para lutas em prol dos servidores, pela prática esportiva e ações sociais. Recentemente foi eleito por pesquisa popular, o vereador mais atuante da Casa Hilton Agra de Albuquerque. Dispõe também de uma rede de apoio composta por lideranças comunitárias, que somada a necessidade da população de ter representatividade maior na politica do Estado, pode viabilizar sua candidatura na eleição de outubro deste ano.

Vale destacar que Atalaia já contou com uma forte representação politica na Câmara Federal, quando na mesma Legislatura, os atalaienses Abraão Fidelis de Moura e Aloysio Nonô, eram representantes de Alagoas e muitos benefícios trouxeram para Atalaia.