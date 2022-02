Secult Atalaia vem ofertando aulas gratuitas de violão e teclado

A Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos (Secult) vem ofertando desde o ano passado, um curso básico musical, com aulas gratuitas de violão e teclado, voltado para um público a partir dos 8 anos de idade.

São duas aulas por semana, ministradas pelos instrutores musicais Marcos André e Roberto Sátiro, com instrumentos disponibilizados pela própria Secult. As aulas acontecem na sede da Secult Atalaia, na antiga ASMALU e conta com a participação de alunos de 8 a 60 anos, divididos por turmas.

“Com o projeto os alunos tem conseguido desenvolver a agilidade tanto na parte prática, quanto na parte teórica, porque conseguimos unir as duas partes, para fazer com que o aluno entenda cada parte da música, o que potencializa esse aprendizado”, destaca Marcos André.

Com o sucesso do projeto, turmas de violão e teclado também já foram formadas no maior Distrito do município, o Distrito Branca, para oportunizar esse aprendizado musical para regiões mais distantes do centro da cidade.

Próxima da conclusão do curso pelas primeiras turmas, a Secult já se organizar para realizar um evento com a participação dos familiares, autoridades e demais pessoas da sociedade, para que possam prestigiar esse momento cultural.

Feliz com os resultados apresentados pelas primeiras turmas, o secretário José Urânio destaca a importância do apoio total da prefeita Ceci Rocha, o que possibilitará a formação de novas turmas de violão e teclado no município.

Os interessados podem buscar mais informações sobre a inscrição de novas turmas na sede da própria Secult, localizada na antiga ASMALU, na Rua Floriano Peixoto, no horário de 8h às 14h.