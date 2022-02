Obras do Minha Cidade Linda seguem em ritmo acelerado no Parque do Futuro I

Pavimentação de ruas no Parque do Futuro I.

A cidade de Atalaia vem a cada dia ganhando uma nova cara, principalmente nesse pouco mais de um ano de governo da prefeita Ceci Rocha (PSC), com obras estruturantes por toda a cidade e importantes projetos que visam transformar para melhor a vida dos atalaienses.

O programa Minha Cidade Linda já garantiu diversas ruas pavimentadas no município. Ruas que antes eram de barro, deram lugar a ruas pavimentadas e a certeza de uma morada mais digna para milhares de atalaienses. Obra que tem se tornando possível através do compromisso da prefeita Ceci Rocha, com o apoio do governador Renan Filho.

Ruas do Santa Inês, Bittencourt e uma parte das ruas do Paraíso e do São Sebastião já foram contempladas. Atualmente as obras se concentram no Parque do Futuro I, região localizada no bairro São Sebastião. As obras estão em ritmo acelerado.

Atalaia foi contemplada com serviços de pavimentação de 76 vias urbanas, que equivalem a mais de quatorze quilômetros de saneamento e pavimentação. O Minha Cidade Linda também contemplará o município com cinco equipamentos de lazer, com quadra e brinquedos infantis, que serão distribuídos por essas localidades, proporcionando também mais qualidade de vida e lazer para essas famílias atalaienses.