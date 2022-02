Neto Acioli comemora atendimento ao seu Ofício 004/2022, com a retomada das obras de calçamento em Rua do Alto do João Miranda

Obras de conclusão do calçamento em Rua do Alto do João Miranda.

Em rápido atendimento ao Ofício 004/2022, encaminhado na semana passada pelo vereador atalaiense Neto Acioli (PP) à Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Prefeitura de Atalaia iniciou nesta segunda-feira (07), os trabalhos de conclusão do calçamento na Rua conhecida como Rua “da Piscina do Chinês”, localizada no bairro Alto do João Miranda.

“Fui procurado pelos moradores daquela localidade, para que através do meu trabalho como representante do povo, solicitasse a conclusão ao Poder Executivo. Estive no local, passei a situação para a prefeita Ceci Rocha que imediatamente entrou em contato com o engenheiro responsável para dá início a obra. Quero agradecer a prefeita por atender a solicitação desses moradores”, comenta o vereador Neto Acioli.

De acordo com o vereador Neto Acioli, uma equipe da Secretaria de Infraestrutura já está no local, realizando a limpeza da área, para retomar essa importante obra que vai possibilitar o tráfego de veículos e melhorar a locomoção dos moradores dessa região.