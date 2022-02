Centro Educacional O Pequeno Príncipe, há 17 anos fazendo parte da história da Educação de Atalaia

Atalaia iniciou o século XXI com perdas significativas na Educação do município, com o fechamento de históricas e importantes escolas particulares, o Colégio Dr. João Carlos e o Colégio Cenecista. A sociedade atalaiense via com urgência a necessidade de surgir uma nova opção de unidade ensino.

E foi buscando atender este clamor das famílias atalaienses, que há exatos 17 anos, em 5 de fevereiro de 2005, surge em Atalaia o Centro Educacional O Pequeno Príncipe – CEEP. O primeiro ano foi para preparar toda a documentação, organizar a melhor estrutura para receber os jovens alunos atalaienses e iniciar sua trajetória de excelência na contribuição para uma educação de qualidade em Atalaia.

O inicio das atividades ocorre no ano de 2006, ofertando a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, mas já com a meta de ampliação do Ensino Fundamental. Com o passar dos anos e com uma procura de matrículas, foram ampliadas gradativamente surgindo outras modalidades de ensino (ensino fundamental II e médio).

As atividades são desenvolvidas em dois turnos (matutino e vespertino), atendendo da educação infantil, ensino fundamental e médio, com jornada de 04 horas diárias de atividades educacionais.

Localizada no centro da cidade de Atalaia, que abriga uma população com uma situação econômica bem diversificada contendo filhos de médicos, professores, profissionais liberais, entre outros. O CEPP recebe alunos das cidades de Atalaia e dos Distritos e Povoados vizinhos, apresentando rendimentos satisfatório no decorrer do ano letivo, com uma proposta inovadora de educação. Motivos estes que nos levam a acreditar no sucesso da instituição, tendo a certeza da importante contribuição para o crescimento educacional dos educandos de nossa cidade.

O nome surgiu a partir da obra encantadora do livro O Pequeno Príncipe do autor Antoine Saint-Exupéry. A obra é profunda e contem todo o pensamento filosófico do autor que apresenta personagens plenos de simbolismos e nos mostra profundas mudanças de valores, que ensina como nos equivocamos na avaliação das coisas e das pessoas que nos rodeiam e como esses julgamentos nos levam a solidão. Sugere que entregamos as nossas preocupações diárias nos tornando adultos de forma definitiva, mas não devemos esquecer a criança que fomos.

Com 17 anos de experiência, O Centro Educacional O Pequeno Príncipe está consolidado como uma das principais unidades de ensino do município de Atalaia e região, buscando sempre oferecer a cada ano toda a estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos, com profissionais qualificados.

O CEPP tem em seu hino oficial o intuito sócio educacional da escola.

Hino Cativar

Grupo Arte Nascente

Uma palavra tão linda já

Quase esquecida me fez recordar

Contendo sete letrinhas e

Todas juntinhas se ler cativar

Cativar é amar

É também carregar

Um pouquinho da dor

Que alguém tem que levar

Cativou disse aluém

Laços fortes criou

Responsável tu és

Pelo que cativou

Num deserto tão só

Entre homens de bem

Vou tentar cativar

Viver perto de alguém.