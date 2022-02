Atalaia em festa celebra sua Padroeira Nossa Senhora das Brotas

No encerramento dos festejos em comemoração a Padroeira de Atalaia, ocorrido nesta quarta-feira (2), milhares de fiéis se uniram para acompanhar as celebrações religiosas em devoção a Nossa Senhora das Brotas.

A tarde, houve missa solene e em seguida os fiéis seguiram em uma linda procissão pelas ruas da cidade, acompanhando as Imagem de Nossa Senhora das Brotas e de Santo Amaro.

O encerramento contou ainda com apresentação cultural da Banda Fanfarra do município, a Estrela do Paraíba.

Vale destacar que por conta da pandemia, protocolos de higiene foram adotados, com uso obrigatório de máscara, uso de álcool em gel 70% e distanciamento físico, com lugares demarcados.

Neste ano a mais antiga festividade religiosa do município teve como tema: Mulher, eis aí o teu filho, filho eis aí tua mãe” (Jo 19,27). “O tema da festa é uma citação do Evangelho de São João, proferida pelo próprio Cristo. Este bonito trecho do evangelho entrega toda a Igreja como filha de Maria. Portanto, neste ano de 2022, em que ainda enfrentamos esta pandemia, e que ainda há esse sentimento de abandono presente em nossa vida, refletir sobre essa temática para percebermos que não estamos jamais sozinho”, destaca o Pe. Luiz Antônio, administrador paroquial.

A prefeita de Atalaia, Ceci Rocha, esteve presente, acompanhando toda a festividade. “Hoje, dia da nossa Padroeira, Nossa Senhora das Brotas, ainda celebramos os 258 anos da nossa cidade, agradecemos e festejamos. O dia foi de muita fé e emoção. Participamos de uma procissão linda e também assistimos ao espetáculo da nossa Banda Fanfarra Estrela do Paraíba. Que felicidade poder fazer parte de todos esses momentos”, publicou a prefeita em suas redes sociais.