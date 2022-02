Secretaria Municipal de Esportes realiza o 2º Torneio Nossa Senhora das Brotas

A quarta-feira, 2 de fevereiro, foi de muito futebol no Estádio O Luizão, em Atalaia, com a realização do 2º Torneio Nossa Senhora das Brotas, em homenagem a Padroeira da cidade.

A competição organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes, contou com a participação de equipes de várias regiões do município, entre elas as finalistas do último Campeonato Atalaiense de Futebol.

Acompanhando o Torneio ao lado da equipe da Secretaria Municipal de Esportes, a secretária Joana Darck parabenizou todas as equipes participantes.

“Parabenizando aqui todas as equipes e agradecer pela participação e por acreditarem sempre que estamos tentando fazer o melhor. Não é fácil fazer esporte, digo sempre isso aqui, muito menos eu que sou mulher, mas obrigado pelo respeito e pela consideração. Estamos aqui para escutar e atender sempre que for possível”, destacou a secretária Joana D’arck.

A segunda edição teve como campeão Grêmio Porangaba, como vice-campeão a Ferroviária e em terceiro lugar a equipe do Escurinho.