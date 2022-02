Atalaia comemora 258 anos com solenidades cívica, religiosa e cultural

Nesta terça-feira, 1º de fevereiro, o aniversário de 258 anos de Atalaia foi celebrado com muitas demonstrações de carinho pela quarta cidade mais antiga de Alagoas.

Apesar das necessárias limitações para combater o avanço da convid-19 no município, a data histórica não deixou de ser comemorada, seguindo todo o protocolo de segurança.

A prefeita Ceci Rocha, a vice-prefeita Camyla Brasil, o padre Luiz Antônio, vereadores, secretários municipais e população presente, participaram das solenidades.

O Governo Municipal preparou uma programação especial, que teve início com alvorada de fogos em frente a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas, seguindo em direção a sede da Prefeita de Atalaia, onde houve o ato cívico de hasteamento das bandeiras e canto dos hinos do Brasil, Alagoas e de Atalaia.

Em seguida, foi realizada uma Missa na Igreja de Nossa Senhora das Brotas, em comemoração aos 258 anos do município.

A noite, contando também com as ilustres presenças da deputado estadual Fátima Canuto e do Dr. Renato Rezende, foi dado prosseguimento a Festa de Nossa Senhora das Brotas.

Após a missa, houve a linda apresentação de estreia da Banda Fanfarra Municipal Estrela do Paraíba. Um importante resgate cultural gestão da prefeita Ceci Rocha.

Confira logo abaixo os registros fotográficos feitos pela equipe da PASCOM Atalaia.