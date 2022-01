FF Sport Atalaiense atropela o Miguelense pela 3ª rodada da Copa Alagoas

O FF Sport Atalaiense não tomou conhecimento do Miguelense na tarde deste sábado (29) e goleou o adversário por 5 a 1, pela terceira rodada da fase de classificação da Copa Alagoas, competição organizada pela Federação Alagoana de Futebol.

Jogando em casa, no estádio O Luizão, a equipe atalaiense entrou em campo buscando a segunda vitória na competição. O resultado deixa o Sport Atalaiense no G4 do Grupo B. O time atalaiense assume a vice-liderança, com seis pontos, na cola do líder Cruzeiro, que tem sete até o momento.

Quem saiu na frente foi o Miguelense, as 28 minutos da etapa inicial com Filiphe Rufini. Mas o Sport Atalaiense rapidamente virou o placar, com gols de Andrex Patric (33”) e Paulo Vinicius (38”).

Na etapa final a equipe atalaiense aproveitou a vantagem numérica em campo, e atropelou o Miguelense, balançando as redes em mais três oportunidades. Keliton aos 30 e 41 minutos e Alvaro Ferreira aos 36 minutos.

O campeão da Copa Alagoas deste ano garante vaga na Série D do Brasileiro 2023 e na seletiva para a Copa do Brasil 2023.