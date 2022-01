Renato Filho se filia ao MDB. "É um dos principais projetos do partido", destaca Renan Filho.

Nesta quinta-feira (27), o prefeito de Pilar, Renato Filho, assinou sua filiação ao MDB, em solenidade que contou com a presença do senador Renan Calheiros, presidente do MDB Alagoas e do governador Renan Filho.

Durante a solenidade, o governador Renan Filho destacou a importância de Renato Filho para o MDB. "Sua administração tem sido transformadora, realizadora. O Renato tem a capacidade para melhorar a vida das pessoas de verdade. Todos reconhecem isso. Nós do MDB e eu, especialmente, estamos felizes com sua filiação. É um dos principais nomes para hoje e para todos os projetos do partido", comentou o governador.

Agradecendo os integrantes do MDB, Renato Filho disse já se considerar um "soldado" do partido.

"É uma honra estar aqui hoje e fazer parte do MDB, pelo qual meu saudoso avô muito trabalhou. Agradeço especialmente ao governador Renan Filho, pois, tudo o que conseguimos fazer no Pilar teve o seu apoio. Sempre trabalhei pelo coletivo, e é por isso que me coloquei a disposição do MDB para ajudar a construir o melhor projeto para Alagoas", disse o prefeito de Pilar.

Prefeito mais bem avaliado do Estado de Alagoas, Renato Filho já afirmou que está pronto para ajudar Alagoas no que for possível. É um dos principais nomes apontados para concorrer ao cargo de Governador de Alagoas na eleição deste ano.