Meia-atacante atalaiense John Alves é anunciado como novo reforço do Shkumbini Peqin da Albânia

O meia-atacante atalaiense John Alves foi anunciado nesta quinta-feira (27), como novo reforço do KF Shkumbini Peqin, tradicional clube de futebol da Albânia. John Alves chega para a sua primeira temporada no futebol europeu, após ótima passagem pelo Mineiros E. C. da cidade de Goiânia.

“Estou feliz com esse novo desafio e bastante motivado e focado para conquistar os objetivos. Agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade e em segundo lugar o apoio de minha esposa, filho e todos os meus familiares e amigos que sempre mandam uma mensagem de motivação”, destaca John Alves.

O KF Shkumbini da cidade de Paqin, foi fundado em 1924 e atualmente disputa a Katerogia e Parë, divisão que dá acesso a Superliga Albanesa.

Reconhecido desde muito novo como um dos mais talentosos jogadores nas competições de futebol amador no município de Atalaia e em todo o Estado de Alagoas, John Alves iniciou sua carreira como jogador profissional em 2017, jogando a Segunda Divisão do Alagoano pela equipe do Santa Cruz.

Em 2018 jogou no futebol paranaense, primeiro no Rolândia Esporte Clube onde disputou a 2ª divisão Campeonato Paranaense, sendo logo após emprestado para o Cambé, reforçando a equipe na 3ª divisão do Paranaense 2019.

No ano seguinte defendeu as equipes do Andirá-AC e Atlético Acreano onde disputou a Série D do Campeonato Brasileiro e foi vice campeão no Estadual, garantindo o Atlético na Série D do Brasileiro e na Copa do Brasil 2021.

Em 2021, foi contratado pelo Mineiro E. C. da cidade de Goiânia para disputar a divisão de acesso do Campeonato Goiano.