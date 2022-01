Emporium Cafeteria será inaugurada nesta próxima sexta-feira (28), em Atalaia

A partir desta próxima sexta-feira, 28 de janeiro, Atalaia passará a contar com uma ótima opção em cafeteria, que promete ser a sensação da cidade na degustação de cafés especiais, além de oferecer uma variada opção gastronômica.

Com uma proposta inovadora, ambiente aconchegante, espaço para leitura e um cardápio diferenciado, recheado de delícias, a EMPORIUM CAFETERIA vai abrir suas portas a partir das 16 horas e tem tudo para ser um grande sucesso.

Sob a administração da empresária Walkyria Ferro, a EMPORIUM CAFETERIA fica localizada na Avenida Fredson Amorim, no bairro José Paulino, próxima a antiga Secretaria Municipal de Educação, na antiga loja Emporium Brasil.

Este novo empreendimento também é inovador, pois buscou parcerias com outros comerciantes da região, com churros e salgados em parceria com Foguinho Salgados e os doces e bolos através de parceria com Mirna Vitor.

“A ideia da cafeteria surgiu primeiro da minha paixão por café e segundo, sempre quis um espaço agradável, aconchegante que pudesse reunir duas paixões, o café e a leitura. Por isso que teremos um espaço café literário, onde os atalaienses poderão apreciar um delicioso café e um bom livro”, comenta Walkyria Ferro.

Além das várias opções em café, cappuccino e frapê, você encontrará na EMPORIUM CAFETERIA salgados, doces, pratos executivos, sanduíches, escondidinhos, sorvetes, bebidas e drinks. É um espaço completo e uma ótima opção gastronômica em Atalaia.

A EMPORIUM CAFETERIA funcionará inicialmente apenas aos finais de semana, de sexta a domingo, das 16 horas às 00 horas.

Fique por dentro das novidades seguindo o Instagram @emporium_cafetteria