Festa da Padroeira de Atalaia, Nossa Senhora das Brotas, tem início neste domingo (23)

A Paróquia de Nossa Senhora das Brotas, na cidade de Atalaia, inicia neste domingo (23) a festa de sua Padroeira. Com o tema “Mulher, eis aí o teu filho, filho eis aí a tua mãe”, as comemorações em honra a Santa Padroeira inclui uma vasta programação.

Nossa Senhora das Brotas é celebrada pela Igreja no dia 2 de fevereiro. Sua devoção em terras atalaienses remonta desde o fim do século XVII, quando os paulistas trouxeram a imagem da Santa para abençoar o povoamento que se iniciava.

A abertura dos festejos da Padroeira de Atalaia neste domingo, tem início com concentração as 18 horas, no Salão de Festa do Conjunto Maria de Nazaré, com a procissão do Mastro e, logo em seguida, a Santa Missa na Igreja Matriz localizada na Rua de Cima.

A festa acontecerá de 23 de Janeiro a 02 de fevereiro.

“Estimados filhos e filhas, é com grande jubilo que damos início mais uma vez aos festejos da Virgem Senhora das Brotas, patrona desta querida cidade de Atalaia. Convido-vos a refletir durante estes dias de festa, o tema “Mulher, eis aí o teu filho, filho eis aí a tua mãe”.

Estas palavras proferidas por Jesus, revela-nos o grande amor materno de Maria pelos cristãos. É no lenho da cruz, sob o julgo dos nossos inúmeros pecados, que Cristo concede-nos, de forma amorosa, a sua Mãe. Ela que em nenhum momento nos desempara, Ela que nos momentos de angustia e aflição, nos aponta o caminho para o Cristo Ressuscitado.

A Virgem Senhora é para nós, caros filhos, a expressão viva do amor de Deus por nós. Que nestes dias, possamos reconhecer e amar com mais intensidade está Mãe que sempre está conosco em nossos momentos de necessidade.

Com minha estima e bênção,

Padre Luiz Antônio Nascimento – Administrador Paroquial”.