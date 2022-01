Vereador Neto Acioli encaminha ofício a Secretaria Municipal de Transporte pedindo paliativo em rua próxima ao CEI Gélio Malheiros

Mesmo com o recesso parlamentar da Câmara Municipal de Atalaia, o gabinete do vereador Neto Acioli (PP) está de portas abertas e recebendo as demandas apresentadas pela população atalaiense.

Atendendo a solicitações de moradores do bairro José Paulino, o vereador encaminhou na manhã desta sexta-feira (21), o oficio 002/2002, onde solicita da Secretaria Municipal de Transporte que seja feito um paliativo na Rua Projetada, localizada por trás do Centro Educacional Infantil Professor Gélio Malheiros, no bairro José Paulino.

“É uma reivindicação de todos que ali residem, haja visto que os moradores daquela localidade estão tendo dificuldade de se locomover, devido a estrada está esburacada”, destaca Neto Acioli.