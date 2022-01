OAB Alagoas inicia tratativas para construção de Subseção da Ordem em Atalaia

Atalaia será sede da Subseção da OAB do Vale do Paraíba.

Nesta quinta-feira, 20 de janeiro, a prefeita Ceci Rocha recebeu em seu gabinete a visita do novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas (OAB-AL), Dr. Vagner Paes, que teve o objetivo de iniciar as tratativas para construção da Subseção da Ordem no município de Atalaia.

Procuradores da Prefeitura de Atalaia participaram do encontro.

“Estamos aqui em Atalaia com a prefeita Ceci Rocha para entregar um pleito dos advogados da OAB, de uma doação de um terro para construção de uma Subseção aqui na região do Vale do Paraíba”, destacou o presidente da OAB Alagoas.

A prefeita Ceci Rocha ressaltou a importância de Atalaia ser sede da Subseção da OAB no Vale do Paraíba. “Ficamos muito felizes com o pleito e digo de antemão que será atendido, pois será de grande importância para os advogados do município e de toda a região do Vale do Paraíba. Muito obrigado pela visita. Atalaia foi a primeira cidade a receber o novo presidente da OAB Alagoas. Lhe desejo muita sorte nesta caminhada”.