SINDGUARDA lamenta morte de João Nunes dos Santos

É com profunda tristeza que o Sindicato dos Guardas Civis Municipais de Alagoas (SINDGUARDA-AL) informa a todos o falecimento de João Nunes dos Santos, mais conhecido como João Negrinho, guarda municipal de Atalaia.

Ele estava hospitalizado há 17 dias no Hospital Geral do Estado (HGE), mas faleceu na quarta-feira (19). O corpo foi velado na casa dele e o sepultamento foi realizado no cemitério de Atalaia, na tarde de hoje.

Transmitimos aos amigos, familiares e colegas de farda azul marinho as nossas condolências neste momento de dor.

Direção do Sindguarda-AL

20 de janeiro de 2022